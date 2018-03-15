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09:11 (мск), источник: ТАСС

В Сочи нашли тело пропавшей девочки

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Тело девочки найдено в окрестностях Сочи, предположительно, это пропавшая 13 марта пятилетняя Вероника Тришкина, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

«По нашей информации, ее нашли мертвой», — сказал собеседник.

Эту информацию подтвердил источник, задействованный в поисках ребенка. «Девочка найдена <…> мертвой. Сейчас ждем (информации) от Следственного комитета», — сказал он.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. Поиски не прекращались более суток, СК возбудил уголовное дело.

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