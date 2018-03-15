Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии появились вопросы к ультиматуму Мэй в адрес России
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Случайное сообщение спасло смертельно больного ребенка
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
СМИ раскрыли сумму оставленного Олегом Табаковым наследства
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Рената Литвинова восхищает поклонников даже в «рабочей одежде»
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8Венере Милосской сделали протезы
01:59 (мск), источник: РИА Новости

В США потерпел крушение истребитель

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду у берегов американского штата Флорида, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы военно-морских сил США.

Источник: AP 2018

«Самолет упал в районе (островов) Ки-Уэст во Флориде. Экипаж катапультировался, ведется операция по поиску и спасению», — сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей происшествия.

F/A-18 представляет собой палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Британия разрывает отношения с РФ и высылает российских дипломатов
Запад начал операцию по выведению России из Совбеза ООН. Мнение
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
“Вместе мы - огромная сила“: Путин поздравил Крым
Центробанк создаст единый реестр вкладчиков на базе блокчейна
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь