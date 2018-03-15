В США потерпел крушение истребитель
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду у берегов американского штата Флорида, сообщил РИА Новости представитель
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду у берегов американского штата Флорида, сообщил РИА Новости представитель
«Самолет упал в районе (островов)
F/A-18 представляет собой палубный
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