Лоло и Пепе: во Владивостоке молодую пару унесло в море на льдине

Во Владивостоке на Русском острове девушку и парня унесло на льдине в море. Молодые люди вышли на лёд и даже не подумали о том, что активная фаза таяния льда уже началась. К слову об этом неоднократно и ежедневно предупреждают синоптики и спасатели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации в группе dps_vl, инцидент произошёл в среду, 14 марта, на Русском острове. Парень с девушкой решили прогуляться по тающим льдинам и не заметили, как их унесло в море.

«Ощущение что никто в детстве так не делал, судя по комментариям. Просто у подростков еще недоразвит инстинкт самосохранения. Мне кажется каждый ребёнок, живущий в городе у моря, хоть раз, но прыгал по льдинам», «Между ними растаял лёд», «Когда не хватает острых ощущений в отношениях», «Лоло и Пепе», «Инстинкта самосохранения вообще нет», — отреагировали подписчики.