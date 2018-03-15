В Приморье мужчина из-за ревности застрелил своего соперника

В Тернейском районе Приморского края в поселке Пластун был обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу следственного СУ СК РФ по Приморскому краю.

Труп был обнаружен 13 марта 2018 года возле местной водонапорной башни.

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний мужчина. Пытаясь уйти от уголовной ответственности, подозреваемый скрывался в Красноармейском районе.