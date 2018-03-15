В Приморье мужчина из-за ревности застрелил своего соперника
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
В Тернейском районе Приморского края в поселке Пластун был обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Труп был обнаружен 13 марта 2018 года возле местной водонапорной башни.
По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний мужчина. Пытаясь уйти от уголовной ответственности, подозреваемый скрывался в Красноармейском районе.
По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт на почве ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый выстрелил из ружья в потерпевшего и убил его. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
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