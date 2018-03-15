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03:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Условный срок получил комсомольчанин, подделавший паспорт

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор 22-летнему мужчине, который подделал паспорт. Фигурант хотел незаконно получить пособие по безработице, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В суде установлено, что у фигуранта не было регистрации в Комсомольске. Задумав обмануть сотрудников городского центра занятости, он купил паспорт жителя города Юности. После этого мужчина вклеил страницу с указанием места регистрации в свой документ. Перед этим он удалил такой же листок из своего паспорта.

После этого осужденный предъявил поддельный документ инспектору в центре занятости, чтобы его поставили на учет как безработного.

Суд приговорил комсомольчанина к году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

«По ходатайству стороны обвинения на осужденного возложены обязанности не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и ежемесячно являться туда на регистрацию», — рассказали в ведомстве.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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