Условный срок получил комсомольчанин, подделавший паспорт
Центральный районный суд
Центральный районный суд
В суде установлено, что у фигуранта не было регистрации в Комсомольске. Задумав обмануть сотрудников городского центра занятости, он купил паспорт жителя города Юности. После этого мужчина вклеил страницу с указанием места регистрации в свой документ. Перед этим он удалил такой же листок из своего паспорта.
После этого осужденный предъявил поддельный документ инспектору в центре занятости, чтобы его поставили на учет как безработного.
«По ходатайству стороны обвинения на осужденного возложены обязанности не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и ежемесячно являться туда на регистрацию», — рассказали в ведомстве.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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