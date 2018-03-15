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03:37 (мск), источник: Губерния онлайн

На 20 тысяч рублей обманули жительницу Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края местную жительницу обманули мошенники. В полицию обратилась мать потерпевшей.

Как выяснили правоохранители, девушке позвонили неизвестные. Один из них представился ее братом, а второй — полицейским. Мужчины рассказали, что родственник потерпевшей якобы управлял автомобилем, будучи пьяным. Сельчанку попросили перевести на указанный номер 20 тысяч рублей — ее брата пообещали освободить от ответственности.

Позже было установлено, что в это время брат потерпевшей находился дома, его машина стояла в гараже.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, полицейские ищут злоумышленников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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