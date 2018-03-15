На 20 тысяч рублей обманули жительницу Хабаровского края
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края местную жительницу обманули мошенники. В полицию обратилась мать потерпевшей.
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края местную жительницу обманули мошенники. В полицию обратилась мать потерпевшей.
Как выяснили правоохранители, девушке позвонили неизвестные. Один из них представился ее братом, а второй — полицейским. Мужчины рассказали, что родственник потерпевшей якобы управлял автомобилем, будучи пьяным. Сельчанку попросили перевести на указанный номер 20 тысяч рублей — ее брата пообещали освободить от ответственности.
Позже было установлено, что в это время брат потерпевшей находился дома, его машина стояла в гараже.
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, полицейские ищут злоумышленников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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