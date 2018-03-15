Сибиряк попал в ДТП в Таиланде и лишился паспорта
Ему пришлось продлить визу и остаться в азиатской стране до решения спора.
Ему пришлось продлить визу и остаться в азиатской стране до решения спора.
Житель Новосибирска Денис во время семейного отдыха на тайском Самуи попал в ДТП на автомобиле взятом в прокат. Местные полицейские обвинили в ДТП молодого человека и забрали у него паспорт, сообщается в группе городской службы эвакуации «АСТ-54».
ЧП произошло утром 20 февраля. Второй участник аварии — байкер из Германии, который во время столкновения получил серьезные травмы, сибиряк и его близкие не пострадали.
— Посольство говорит — это ваши проблемы. Человек продлил визу на 10 дней, но решения не видно. Немец изначально нормально себя вёл, вроде признал, что он виноват, но после разговора с женой (тайка, живут вместе в Таиланде уже 10 лет. — Приам. авт.) категорично заявил о невиновности. Вроде и денег попросили 800 000 рублей, так как полгода он будет без работы. У него сломано пару ребер, нога и ключица, — рассказывает брат сибиряка Алексей.
Семья Дениса вернулась в Новосибирск. А молодой человек нанял местного адвоката.
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