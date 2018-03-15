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05:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутской области завершено расследование дела о хищении денег с банковских карт

Общая сумма причиненного ущерба не называется.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Следственные органы МВД в Иркутской области направили в суд дело о хищении денежных средств с банковских карт граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагаемым создателем вредоносной программы является 19-летний студент-программист из Санкт-Петербурга. Обналичиванием похищенных средств занимался ранее неоднократно судимый житель города Братск Иркутской области.

«Обвиняемые получали несанкционированный доступ к смартфонам с помощью вредоносной программы, которую под видом приложения пользователи телефонов самостоятельно скачивали из интернета. Как правило, преступники похищали не больше 8 тыс. рублей с одной карты — суммы установленного суточного лимита на операции по переводу», — говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Экспертиза подтвердила, что на изъятых вещественных доказательствах обнаружены программы, созданные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Пострадавшими признаны жители Московской, Ленинградской, Архангельской и Иркутской областей, а также Чеченской Республики и других субъектов страны.

Общая сумма причиненного ущерба не называется.

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