В Приморье грузовик слетел с ледяной дороги и перевернулся
В районе перевала по направлению к Штыково грузовик потерял управление, сообщает DEITA. RU.
В районе перевала по направлению к Штыково грузовик потерял управление, сообщает DEITA. RU.
Автомобиль занесло на скользкой трассе. В результате грузовая машина оказалась в кювете. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и дорожная полиция. Информации о состоянии водителя на данный момент не поступало.
Отметим, 15 марта на дорогах Приморья наблюдается сложнейшая обстановка, вызванная новым циклоном. Несколько рейсов междугородних автобусов отменены с автовокзала Владивостока.
Василий Кучин.
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