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05:22 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье грузовик слетел с ледяной дороги и перевернулся

В районе перевала по направлению к Штыково грузовик потерял управление, сообщает DEITA. RU.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобиль занесло на скользкой трассе. В результате грузовая машина оказалась в кювете. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и дорожная полиция. Информации о состоянии водителя на данный момент не поступало.

Отметим, 15 марта на дорогах Приморья наблюдается сложнейшая обстановка, вызванная новым циклоном. Несколько рейсов междугородних автобусов отменены с автовокзала Владивостока.

Василий Кучин.

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