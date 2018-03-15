Суд вынес приговор иркутянину за жестокое обращение с животными
Мужчина издевался над собакой в присутствии детей.
Мужчина издевался над собакой в присутствии детей.
Житель Иркутска признан виновным в жестоком обращении с животными. Как сообщает
«Мировым судьей судебного участка № 25 по Ленинскому району г. Иркутска вынесен обвинительный приговор в отношении Р., который, находясь в своей квартире, в присутствии малолетних детей жестоко избил, а затем задушил собаку», — уточняется в сообщении.
Вина подсудимого в совершении жестокого обращения с животным полностью доказана. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 150 часов обязательных работ.
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