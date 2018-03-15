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05:30 (мск), источник: АиФ Иркутск

Суд вынес приговор иркутянину за жестокое обращение с животными

Мужчина издевался над собакой в присутствии детей.

Житель Иркутска признан виновным в жестоком обращении с животными. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области, мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животными, повлекшее гибель, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, с применением садистских методов, в присутствии малолетних.

«Мировым судьей судебного участка № 25 по Ленинскому району г. Иркутска вынесен обвинительный приговор в отношении Р., который, находясь в своей квартире, в присутствии малолетних детей жестоко избил, а затем задушил собаку», — уточняется в сообщении.

Вина подсудимого в совершении жестокого обращения с животным полностью доказана. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 150 часов обязательных работ.

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