Раненную в Хабаровском крае тигрицу ждет еще одна операция

Сегодня, 15 марта, приморские ветеринары сделают повторную операцию тигрице, которую нашли раненой в районе имени Лазо Хабаровского края. Об этом заявил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, тигрицу в тяжелом состоянии обнаружили на дороге в природном заказнике «Матайский» — по предварительным данным, неизвестные стреляли в хищницу картечью. Первую операцию животное перенесло в среду, 7 марта.

«Тигрица продолжает находиться в критически тяжелом состоянии, в основном пьет, мало ест, иногда отказывается от еды. Сегодня ей проведут вторую операцию, почистят каналы. Как мы и предполагали, характер травм у тигрицы такой, что о выпуске в дикую природу стоит забыть. Сейчас главное для нее — прожить 14 дней после операции», — сказал Сергей Арамилев.

Специалист отметил, что если исход второй операции будет благоприятным, тигрицу могут отвезти в Московский зоопарк. Там ее ждет операция по установке сустава.