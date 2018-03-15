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05:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Раненную в Хабаровском крае тигрицу ждет еще одна операция

Если хищница выживет, ее могут передать в зоопарк.

Сегодня, 15 марта, приморские ветеринары сделают повторную операцию тигрице, которую нашли раненой в районе имени Лазо Хабаровского края. Об этом заявил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, тигрицу в тяжелом состоянии обнаружили на дороге в природном заказнике «Матайский» — по предварительным данным, неизвестные стреляли в хищницу картечью. Первую операцию животное перенесло в среду, 7 марта.

«Тигрица продолжает находиться в критически тяжелом состоянии, в основном пьет, мало ест, иногда отказывается от еды. Сегодня ей проведут вторую операцию, почистят каналы. Как мы и предполагали, характер травм у тигрицы такой, что о выпуске в дикую природу стоит забыть. Сейчас главное для нее — прожить 14 дней после операции», — сказал Сергей Арамилев.

Специалист отметил, что если исход второй операции будет благоприятным, тигрицу могут отвезти в Московский зоопарк. Там ее ждет операция по установке сустава.

«Если тигр зацепится за жизнь, его нужно будет передавать в систему зоопарков», — заключил Сергей Арамилев.

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