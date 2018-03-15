Раненную в Хабаровском крае тигрицу ждет еще одна операция
Если хищница выживет, ее могут передать в зоопарк.
Если хищница выживет, ее могут передать в зоопарк.
Сегодня, 15 марта, приморские ветеринары сделают повторную операцию тигрице, которую нашли раненой в районе имени Лазо Хабаровского края. Об этом заявил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.
«Тигрица продолжает находиться в критически тяжелом состоянии, в основном пьет, мало ест, иногда отказывается от еды. Сегодня ей проведут вторую операцию, почистят каналы. Как мы и предполагали, характер травм у тигрицы такой, что о выпуске в дикую природу стоит забыть. Сейчас главное для нее — прожить 14 дней после операции», — сказал Сергей Арамилев.
Специалист отметил, что если исход второй операции будет благоприятным, тигрицу могут отвезти в Московский зоопарк. Там ее ждет операция по установке сустава.
«Если тигр зацепится за жизнь, его нужно будет передавать в систему зоопарков», — заключил Сергей Арамилев.
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