Человек погиб на глазах пассажиров рейсового автобуса в Приморье

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1N66XlNkHdA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщили корреспонденту DEITA.RU в транспортной компании ООО «Фурман», автобус рейса 503, выехавший 15 марта в 10 часов утра по маршруту «Владивосток-Дальнегорск», стал участником дорожно-транспортного происшествия. На трассе, не доезжая до Уссурийска, в двенадцатом часу дня водитель легкового автомобиля NISSAN AD не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с междугородним автобусом.

В результате столкновения один человек, находившийся в легковом автомобиле, погиб. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. В настоящее время в транспортной компании решается вопрос об их дальнейшей перевозке в Дальнегорск.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что cерьезное ДТП произошло в районе станции «Спутник». Водитель легкового авто решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение с автомобилем ЗИЛ, который был гружен лесом. Очевидцы отмечают, что последствия ДТП весьма серьезные.