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06:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Человек погиб на глазах пассажиров рейсового автобуса в Приморье

Междугородний автобус стал невольным участником ДТП, сообщает DEITA. RU.

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Как сообщили корреспонденту DEITA.RU в транспортной компании ООО «Фурман», автобус рейса 503, выехавший 15 марта в 10 часов утра по маршруту «Владивосток-Дальнегорск», стал участником дорожно-транспортного происшествия. На трассе, не доезжая до Уссурийска, в двенадцатом часу дня водитель легкового автомобиля NISSAN AD не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с междугородним автобусом.

В результате столкновения один человек, находившийся в легковом автомобиле, погиб. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. В настоящее время в транспортной компании решается вопрос об их дальнейшей перевозке в Дальнегорск.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что cерьезное ДТП произошло в районе станции «Спутник». Водитель легкового авто решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение с автомобилем ЗИЛ, который был гружен лесом. Очевидцы отмечают, что последствия ДТП весьма серьезные.

Дмитрий Санников.

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