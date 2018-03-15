Человек погиб на глазах пассажиров рейсового автобуса в Приморье
Междугородний автобус стал невольным участником ДТП, сообщает DEITA. RU.
Междугородний автобус стал невольным участником ДТП, сообщает DEITA. RU.
Как сообщили корреспонденту DEITA.RU в транспортной компании ООО «Фурман», автобус рейса 503, выехавший 15 марта в 10 часов утра по маршруту «Владивосток-Дальнегорск», стал участником
В результате столкновения один человек, находившийся в легковом автомобиле, погиб. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. В настоящее время в транспортной компании решается вопрос об их дальнейшей перевозке в Дальнегорск.
Ранее DEITA.RU сообщало о том, что cерьезное ДТП произошло в районе станции «Спутник». Водитель легкового авто решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение с автомобилем ЗИЛ, который был гружен лесом. Очевидцы отмечают, что последствия ДТП весьма серьезные.
Дмитрий Санников.
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