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06:12 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске кооператив по два раза продавал квартиры в строящемся доме

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Полиция возбудила дело в отношении директора строительного кооператива в Хабаровском крае, который подозревается в мошенничестве при возведении жилого дома, сообщает региональное УМВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

В полицию обратился житель Хабаровского района с заявлением о том, что кооператив не выполнил договорные обязательства при строительстве жилого многоквартирного дома. Ущерб потерпевший оценил в 1,5 миллиона рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что жилое помещение на момент оформления договора с потерпевшим ранее уже было продано другому собственнику», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция просит потерпевших обманутых дольщиков обращаться в отдел МВД России по Хабаровскому району.

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 В Хабаровске кооператив по два раза продавал квартиры в строящемся доме
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