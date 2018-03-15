В Хабаровске кооператив по два раза продавал квартиры в строящемся доме

Источник: РИА "Новости"

В полицию обратился житель Хабаровского района с заявлением о том, что кооператив не выполнил договорные обязательства при строительстве жилого многоквартирного дома. Ущерб потерпевший оценил в 1,5 миллиона рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что жилое помещение на момент оформления договора с потерпевшим ранее уже было продано другому собственнику», — говорится в сообщении.