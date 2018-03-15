В Хабаровске кооператив по два раза продавал квартиры в строящемся доме
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Полиция возбудила дело в отношении директора строительного кооператива в Хабаровском крае, который подозревается в мошенничестве при возведении жилого дома, сообщает региональное УМВД РФ.
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