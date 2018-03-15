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06:20 (мск), источник: Комсомольская правда

На центральной улице Владивостока обвалился балкон

С приходом весны горожанам рекомендуют не приближаться к зданиям.

Часть балкона в историческом доме на Светланской обвалилась сегодня на тротуар. Куски строения продолжают оставаться у ног пешеходов.

С приходом весны во Владивостоке в теплые дни продолжает осыпаться снег и сосульки с крыш домов. На узких тротуарах города расставлены обтянутые лентой знаки с предупреждениями об обрушениях. Впрочем, не только остатки зимы таят опасность. Часть фасада построенного в 1939 году жилого дома на Светланской, 63 отвалилась на тротуар.

Отметим, что об угрозе обрушения фасада предупреждают и возле дома по адресу Светланская, 69. А еще вчера появилось сообщение, что вместе со льдом от дома по Океанскому проспекту, 19 на тротуар свалилась водосточная труба.

По данным пресс-службы городской администрации, ответственность за уборку образовавшихся сосулек на зданиях несёт собственник. При этом очистка балконов жильцов дома от наледи — обязанность собственника квартиры, так как согласно Жилищному кодексу балкон и козырек являются личным имуществом граждан.

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