На центральной улице Владивостока обвалился балкон

Часть балкона в историческом доме на Светланской обвалилась сегодня на тротуар. Куски строения продолжают оставаться у ног пешеходов.

С приходом весны во Владивостоке в теплые дни продолжает осыпаться снег и сосульки с крыш домов. На узких тротуарах города расставлены обтянутые лентой знаки с предупреждениями об обрушениях. Впрочем, не только остатки зимы таят опасность. Часть фасада построенного в 1939 году жилого дома на Светланской, 63 отвалилась на тротуар.

Отметим, что об угрозе обрушения фасада предупреждают и возле дома по адресу Светланская, 69. А еще вчера появилось сообщение, что вместе со льдом от дома по Океанскому проспекту, 19 на тротуар свалилась водосточная труба.