На центральной улице Владивостока обвалился балкон
С приходом весны горожанам рекомендуют не приближаться к зданиям.
С приходом весны горожанам рекомендуют не приближаться к зданиям.
Часть балкона в историческом доме на Светланской обвалилась сегодня на тротуар. Куски строения продолжают оставаться у ног пешеходов.
С приходом весны во Владивостоке в теплые дни продолжает осыпаться снег и сосульки с крыш домов. На узких тротуарах города расставлены обтянутые лентой знаки с предупреждениями об обрушениях. Впрочем, не только остатки зимы таят опасность. Часть фасада построенного в 1939 году жилого дома на Светланской, 63 отвалилась на тротуар.
Отметим, что об угрозе обрушения фасада предупреждают и возле дома по адресу Светланская, 69. А еще вчера появилось сообщение, что вместе со льдом от дома по Океанскому проспекту, 19 на тротуар свалилась водосточная труба.
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