В США оба пилота погибли при крушении истребителя
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оба пилота разбившегося у берегов штата Флорида американского истребителя F/A-18 погибли, сообщается в официальном аккаунте
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оба пилота разбившегося у берегов штата Флорида американского истребителя F/A-18 погибли, сообщается в официальном аккаунте
Ранее сообщалось, что экипаж самолета катапультировался, о состоянии пилотов данных не приводилось.
«С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи», — говорится в сообщении.
Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду в районе (островов)
F/A-18 представляет собой палубный
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