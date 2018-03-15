В США оба пилота погибли при крушении истребителя

Источник: AP 2018

Ранее сообщалось, что экипаж самолета катапультировался, о состоянии пилотов данных не приводилось.

Читайте также В США потерпел крушение истребитель

«С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи», — говорится в сообщении.

Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду в районе (островов) Ки-Уэст во Флориде. В результате поисково-специальной операции пилотов нашли и доставили в ближайшую больницу.