Серийный домушник задержан во Владивостоке
Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный обворовал его квартиру в районе улицы Шепеткова.
Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный обворовал его квартиру в районе улицы Шепеткова.
Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный обворовал его квартиру в районе улицы Шепеткова.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Пока потерпевший находился на работе, злоумышленник подобрал ключи к дверному замку, проник в квартиру и похитил ювелирные украшения, гаджеты и бытовую технику. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 105 тысяч рублей.
В ходе
В отделе полиции злоумышленник во всем признался. Сейчас мужчина заключен под стражу, против него возбуждены уголовные дела.
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