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06:18 (мск), источник: Вести Приморье

Серийный домушник задержан во Владивостоке

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный обворовал его квартиру в районе улицы Шепеткова.

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный обворовал его квартиру в районе улицы Шепеткова.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Пока потерпевший находился на работе, злоумышленник подобрал ключи к дверному замку, проник в квартиру и похитил ювелирные украшения, гаджеты и бытовую технику. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 105 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимого 40-летнего жителя Владивостока. Установлено, что задержанный причастен к серии аналогичных преступлений на территории столицы Приморья. На счету подозреваемого шесть квартирных краж.

В отделе полиции злоумышленник во всем признался. Сейчас мужчина заключен под стражу, против него возбуждены уголовные дела.

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