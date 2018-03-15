В Омске 55 пожарных тушили котельную на базе снабжения «Карбышевская»

Сегодня, 15 марта, в 01:11 на пульт дежурного в МЧС по Омской области поступил сигнал о пожаре в двухэтажном здании котельной базы снабжения «Карбышевская» в Кировском округе.

На место ЧП выехали 13 пожарных машин и 55 человек личного состава. Работало одно звено газодымозащитной службы. Как сообщает отдел пропаганды ГУ МЧС России по Омской области, локализовать пожар удалось только через час, в 2:15. А полностью ликвидировали возгорание спасатели только к утру — в 4:38.