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07:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске 55 пожарных тушили котельную на базе снабжения «Карбышевская»

Пожар произошел сегодня ночью.

Сегодня, 15 марта, в 01:11 на пульт дежурного в МЧС по Омской области поступил сигнал о пожаре в двухэтажном здании котельной базы снабжения «Карбышевская» в Кировском округе.

На место ЧП выехали 13 пожарных машин и 55 человек личного состава. Работало одно звено газодымозащитной службы. Как сообщает отдел пропаганды ГУ МЧС России по Омской области, локализовать пожар удалось только через час, в 2:15. А полностью ликвидировали возгорание спасатели только к утру — в 4:38.

Добавим, что котельная не отапливает жилой сектор. Причина пожара и материальный ущерб уточняются.

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