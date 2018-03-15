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07:33 (мск), источник: СуперОмск

Выпивший омич ночью решил украсть у женщины закуску

В нетрезвом состоянии омич на улице Багратиона решил вырвать сумку с продуктами у встретившейся ему женщины.

Однако попытка кражи не удалась — пакет с покупками порвался, все содержимое оказалось на дороге. 34-летняя омичка обратилась в дежурную часть полиции.

Продавец торговой точки опознала в нападавшем 30-летнего местного жителя. Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства, где он отдыхал в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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