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07:07 (мск), источник: Zakon.kz

В ВКО произошло землетрясение

В ВКО в 206 километрах к юго-востоку от Усть-Каменогорска произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла.

Толчки были зарегистрированы в 08:14 по времени Астаны.

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