Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Рената Литвинова восхищает поклонников даже в «рабочей одежде»
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Лавров: Британии придется ответить за обман
Стали известны подробности смерти Табакова
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ раскрыли сумму оставленного Олегом Табаковым наследства
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
20Умер народный артист Олег Табаков
08:14 (мск), источник: Newslab.ru

Тренера красноярского спортклуба задержали за распространение наркотиков

У 26-летнего парня нашли гашиш и возбудили два уголовных дела.

Красноярские полицейские задержали 26-летнего тренера одного из спортивных клубов города по подозрению в незаконном распространении запрещенных веществ. Название клуба, в котором он работает, стражи порядка не уточняют.

Задержание происходило накануне днем. Известно, что молодой мужчина сбыл гашиш весом более 3 гр. Позже в его машине полицейские нашли сверток с гашишем весом 3,45 гр.

В отношении спортсмена возбудили уголовные дела за незаконный сбыт наркотических средств, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Сообщается, что парня удалось задержать в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая продлится до 23 марта.

«Цель акции состоит в получении информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, проверок мест массового пребывания несовершеннолетних. Жители города также могут оказать содействие в мониторинге сети интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение запрещенных веществ. Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств, звоните на телефон доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 245−96−46», — призвали в полиции.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Красноярскому краю согласовали схему газификации
Трое открыли стрельбу в красноярском фотосалоне
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Мужчина провел 25 лет в рабстве в Казахстане
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
Названа новая опасность ожирения
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь