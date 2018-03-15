Тренера красноярского спортклуба задержали за распространение наркотиков

Красноярские полицейские задержали 26-летнего тренера одного из спортивных клубов города по подозрению в незаконном распространении запрещенных веществ. Название клуба, в котором он работает, стражи порядка не уточняют.

Задержание происходило накануне днем. Известно, что молодой мужчина сбыл гашиш весом более 3 гр. Позже в его машине полицейские нашли сверток с гашишем весом 3,45 гр.

В отношении спортсмена возбудили уголовные дела за незаконный сбыт наркотических средств, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Сообщается, что парня удалось задержать в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая продлится до 23 марта.