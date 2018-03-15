Тренера красноярского спортклуба задержали за распространение наркотиков
У 26-летнего парня нашли гашиш и возбудили два уголовных дела.
У 26-летнего парня нашли гашиш и возбудили два уголовных дела.
Красноярские полицейские задержали 26-летнего тренера одного из спортивных клубов города по подозрению в незаконном распространении запрещенных веществ. Название клуба, в котором он работает, стражи порядка не уточняют.
Задержание происходило накануне днем. Известно, что молодой мужчина сбыл гашиш весом более 3 гр. Позже в его машине полицейские нашли сверток с гашишем весом 3,45 гр.
Сообщается, что парня удалось задержать в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая продлится до 23 марта.
«Цель акции состоит в получении информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, проверок мест массового пребывания несовершеннолетних. Жители города также могут оказать содействие в мониторинге сети интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение запрещенных веществ. Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств, звоните на телефон доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 245−96−46», — призвали в полиции.
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