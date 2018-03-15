Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ сразу отреагировала на высылку своих дипломатов из Британии
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на ясли
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Умерший Олег Табаков оставил наследство в сотни миллионов — СМИ
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
08:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские рассказали о причинах нападения на таксиста в Новосибирске

60-летний водитель находится в медицинском учреждении.

Новосибирские полицейские сообщили подробности преступления, совершенного у одного из домов по улице Герцена вечером 14 марта. Напомним, пассажир пырнул ножом таксиста.

— Установлено, что у пассажира не было денег для расчета за проезд, он надеялся запугать водителя такси ножом и скрыться. В результате конфликта и начавшегося противоборства работник таксомоторного предприятия получил ножевое ранение в грудную клетку, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Задержанному 33 года, проживает он в Новосибирске. В ведомстве сообщают, что правоохранителей вызвали очевидцы случившегося, а до этого они обезоружили напавшего, услышав крики водителя. Возраст таксиста — 60 лет, сейчас он находится в медицинском учреждении.

Уголовное дело возбудили по статьей 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Приморском океанариуме пираний научили быть миролюбивыми
В Рязанской области мужчина открыл стрельбу по соседям и полицейским
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Мужчина провел 25 лет в рабстве в Казахстане
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
Названа новая опасность ожирения
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь