Полицейские рассказали о причинах нападения на таксиста в Новосибирске

Новосибирские полицейские сообщили подробности преступления, совершенного у одного из домов по улице Герцена вечером 14 марта. Напомним, пассажир пырнул ножом таксиста.

— Установлено, что у пассажира не было денег для расчета за проезд, он надеялся запугать водителя такси ножом и скрыться. В результате конфликта и начавшегося противоборства работник таксомоторного предприятия получил ножевое ранение в грудную клетку, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Задержанному 33 года, проживает он в Новосибирске. В ведомстве сообщают, что правоохранителей вызвали очевидцы случившегося, а до этого они обезоружили напавшего, услышав крики водителя. Возраст таксиста — 60 лет, сейчас он находится в медицинском учреждении.