Полицейские рассказали о причинах нападения на таксиста в Новосибирске
60-летний водитель находится в медицинском учреждении.
60-летний водитель находится в медицинском учреждении.
Новосибирские полицейские сообщили подробности преступления, совершенного у одного из домов по улице Герцена вечером 14 марта. Напомним, пассажир пырнул ножом таксиста.
— Установлено, что у пассажира не было денег для расчета за проезд, он надеялся запугать водителя такси ножом и скрыться. В результате конфликта и начавшегося противоборства работник таксомоторного предприятия получил ножевое ранение в грудную клетку, — рассказывают в
Задержанному 33 года, проживает он в Новосибирске. В ведомстве сообщают, что правоохранителей вызвали очевидцы случившегося, а до этого они обезоружили напавшего, услышав крики водителя. Возраст таксиста — 60 лет, сейчас он находится в медицинском учреждении.
Уголовное дело возбудили по статьей 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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