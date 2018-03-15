Из-за непотушенных сигарет в пожарах погибли трое человек в Иркутской области
Двоих накануне трагедии инструктировали по правилам пожарной безопасности.
Двоих накануне трагедии инструктировали по правилам пожарной безопасности.
Трое человек погибли 15 марта на пожарах в Иркутской области. Одна из трагедий произошла в четырехэтажном доме в Братске. В загоревшейся квартире проживали
— Хозяева квартиры вместе с другими жильцами этого дома были проинструктированы правилам пожарной безопасности в прошлом месяце, однако не прислушались к советам инспектора и не предприняли никаких мер для того, чтобы избежать пожара, — отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.
Накануне днем по этой же причине произошел пожар в
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