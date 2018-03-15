Из-за непотушенных сигарет в пожарах погибли трое человек в Иркутской области

Трое человек погибли 15 марта на пожарах в Иркутской области. Одна из трагедий произошла в четырехэтажном доме в Братске. В загоревшейся квартире проживали супруги-пенсионеры. Их тела обнаружили пожарные. Позже выяснилось, что огонь вспыхнул около кровати. Здесь же валялись разбросанные окурки и пустые бутылки из-под алкогольных напитков.

— Хозяева квартиры вместе с другими жильцами этого дома были проинструктированы правилам пожарной безопасности в прошлом месяце, однако не прислушались к советам инспектора и не предприняли никаких мер для того, чтобы избежать пожара, — отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.