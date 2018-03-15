Пропавших в Самаре женщин полиция арестовала в Оренбургской области

Как сообщалось ранее, утром в пятницу, 9 марта, ушли из дома, расположенного на улице Симферопольской в Самаре две женщины 1982 и 1992 годов рождения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что они уехали на такси в Оренбургскую область, где были задержаны коллегами из территориального органа внутренних дел по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков.