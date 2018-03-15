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09:35 (мск), источник: АиФ Самара

Пропавших в Самаре женщин полиция арестовала в Оренбургской области

Жительницам Самары инкриминируется покушение на незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники самарской полиции установили местонахождение пропавших женщин, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщалось ранее, утром в пятницу, 9 марта, ушли из дома, расположенного на улице Симферопольской в Самаре две женщины 1982 и 1992 годов рождения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что они уехали на такси в Оренбургскую область, где были задержаны коллегами из территориального органа внутренних дел по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время женщины взяты под стражу.

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