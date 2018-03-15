Пропавших в Самаре женщин полиция арестовала в Оренбургской области
Жительницам Самары инкриминируется покушение на незаконный оборот наркотиков.
Жительницам Самары инкриминируется покушение на незаконный оборот наркотиков.
Сотрудники самарской полиции установили местонахождение пропавших женщин, сообщает
Как сообщалось ранее, утром в пятницу, 9 марта, ушли из дома, расположенного на улице Симферопольской в Самаре две женщины 1982 и 1992 годов рождения.
В результате
В настоящее время женщины взяты под стражу.
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