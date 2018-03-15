Пропавшую 73-летнюю пенсионерку разыскивают в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, 14 марта женщина 1945 года рождения вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид — 65−70 лет, рост — 160 см, черные крашеные волосы с проседью, карие глаза, зубы из желтого металла.

В день исчезновения ростовчанка была одета в черную шубу и сапоги того же цвета. Головного убора на женщине не было.