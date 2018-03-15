Пропавшую 73-летнюю пенсионерку разыскивают в Ростове-на-Дону
Пропавшую 73-летнюю Аллу Молчанову разыскивают полицейские в
Пропавшую 73-летнюю Аллу Молчанову разыскивают полицейские в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, 14 марта женщина 1945 года рождения вышла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: на вид — 65−70 лет, рост — 160 см, черные крашеные волосы с проседью, карие глаза, зубы из желтого металла.
В день исчезновения ростовчанка была одета в черную шубу и сапоги того же цвета. Головного убора на женщине не было.
Всех, кому
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