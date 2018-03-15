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09:35 (мск), источник: Восток Медиа

Спасатели отправились в Николаевск на вертолёте за двумя пациентами

Из дальневосточной столицы отправился в Николаевск-на-Амуре вертолёт МЧС России со спасателями на борту. Им предстоит транспортировать в Хабаровск маленького ребёнка и пожилую женщину, которые нуждаются в медицинской помощи.

Сегодня утром, 15 марта, от Хабаровского территориального центра медицины катастроф поступила заявка в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на выполнение санитарного рейса. Спасателям сообщили, что в Николаевске-на-Амуре двум жителям необходима срочная медицинская помощь. Сотрудники ведомства незамедлительно организовали работы по экстренной транспортировке пятимесячного ребенка и пожилой женщины в медицинские учреждения Хабаровска.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, в 12:38 по хабаровскому времени вертолёт Ми-8 отправился из краевой столицы в пункт назначения. Предположительное время полёта — 3 часа 20 минут. На борту воздушного судна находится бригада специалистов центра медицины катастроф.

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