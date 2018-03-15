Спасатели отправились в Николаевск на вертолёте за двумя пациентами
Из дальневосточной столицы отправился в
Из дальневосточной столицы отправился в
Сегодня утром, 15 марта, от Хабаровского территориального центра медицины катастроф поступила заявка в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на выполнение санитарного рейса. Спасателям сообщили, что в
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