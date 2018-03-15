Спасатели отправились в Николаевск на вертолёте за двумя пациентами

Сегодня утром, 15 марта, от Хабаровского территориального центра медицины катастроф поступила заявка в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на выполнение санитарного рейса. Спасателям сообщили, что в Николаевске-на-Амуре двум жителям необходима срочная медицинская помощь. Сотрудники ведомства незамедлительно организовали работы по экстренной транспортировке пятимесячного ребенка и пожилой женщины в медицинские учреждения Хабаровска.