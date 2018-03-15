​Подросток без вести пропал на Среднем Урале

Отделом полиции города Алапаевска разыскивается несовершеннолетний 2003 года рождения, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«13 марта текущего года в 08.00 подросток ушел из дома в школу и с тех пор его местонахождение остается неизвестным», — говорится в сообщении.

Ранее школьник уже уходил самовольно из дома, но каждый раз возвращался.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы средней длины, окрашенные в рыжий цвет, брови прямые, густые, нос прямой.

Он был одет в болоньевую куртку, джинсы и кроссовки — все черного цвета. При себе имел школьную сумку бордового цвета.