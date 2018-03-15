Подросток без вести пропал на Среднем Урале
АЛАПАЕВСК, 14 марта, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции Алапаевска разыскивают без вести пропавшего подростка.
АЛАПАЕВСК, 14 марта, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции Алапаевска разыскивают без вести пропавшего подростка.
Отделом полиции города Алапаевска разыскивается несовершеннолетний 2003 года рождения, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.
«13 марта текущего года в 08.00 подросток ушел из дома в школу и с тех пор его местонахождение остается неизвестным», — говорится в сообщении.
Ранее школьник уже уходил самовольно из дома, но каждый раз возвращался.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы средней длины, окрашенные в рыжий цвет, брови прямые, густые, нос прямой.
Он был одет в болоньевую куртку, джинсы и кроссовки — все черного цвета. При себе имел школьную сумку бордового цвета.
Граждан, располагающих
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