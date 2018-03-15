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09:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский облсуд начал рассматривать апелляцию экс-полицейского Дудко

Обвиненного в покушении на генерала Тимониченко.

15 марта Свердловский областной суд начал рассмотрение апелляции по делу Олега Дудко, ранее признанного виновным в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко.

Со стороны пострадавших на заседание никто не пришел. Нет в зале и Дудко — он находится в кудымкарском СИЗО-4 для бывших сотрудников силовых структур. В заседании обвиняемый участвует посредством видеосвязи. Правда, в первые минуты наблюдаются проблемы со связью, передает корреспондент «Уралинформбюро» из зала суда.

Покушение на Бориса Тимониченко было совершено утром 19 февраля 2016 года. По версии следствия, Дудко, являвшийся его бывшим подчиненным, зашел в подъезд дома на Родонитовой и выстрелил генералу в голову. Полицейского спасла экстренная операция.

10 октября 2017 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Олега Дудко виновным в покушении. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Приговор суда он обжаловал.

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