В Перми кибер-мошенников осудили за хищение средств сотового оператора

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, один из виновных работал в Пермском филиале сотовой компании специалистом по продажам клиентам малого и среднего бизнеса и вместе с сообщником переводил денежные средства со счетов мобильного оператора на специально созданные электронные кошельки, оформленные на подставных лиц.