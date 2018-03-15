В Перми кибер-мошенников осудили за хищение средств сотового оператора
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Потом мошенники эти деньги обналичивали через различные банковские терминалы и тратили на личные нужды.
Суд Индустриального района приговорил мужчин к 2 годам 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу сотового оператора причинённый материальный вред. Один из осужденных уже вернул компании 1 млн руб.
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