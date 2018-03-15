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09:18 (мск), источник: NewsKo

В Перми кибер-мошенников осудили за хищение средств сотового оператора

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, один из виновных работал в Пермском филиале сотовой компании специалистом по продажам клиентам малого и среднего бизнеса и вместе с сообщником переводил денежные средства со счетов мобильного оператора на специально созданные электронные кошельки, оформленные на подставных лиц.

Потом мошенники эти деньги обналичивали через различные банковские терминалы и тратили на личные нужды.

Суд Индустриального района приговорил мужчин к 2 годам 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу сотового оператора причинённый материальный вред. Один из осужденных уже вернул компании 1 млн руб.

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