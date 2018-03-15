В Сызрани девушка спаслась от бродячего пса с помощью куриных лапок
Голодное животное загородило сызранке дорогу, и той пришлось пожертвовать покупками.
Голодное животное загородило сызранке дорогу, и той пришлось пожертвовать покупками.
Жительница Сызрани смогла откупиться от разъяренного и голодного бродячего пса покупками из магазина. Около торгового центра «Универмаг» в 9 часов утра в среду, 14 марта, дорогу девушке, которая вышла из ТЦ с покупками, перегородил бродячий пес, пишет Маленькая Сызрань.
Очевидец рассказал, что собака была большая, около метра в холке. Пес просто встал напротив девушки и не давал ей пройти. В руках у сызранки был прозрачный пакет с куриными лапками, который, очевидно, и привлек собаку.
На помощь девушке поспешил прохожий. Он отогнал собаку. Однако вместо того, чтобы пойти к машине, девушка сказала, что хочет накормить собаку. Но другую, ту, которая поменьше: она стояла рядом.
Однако сделать это не получилось. Как только мужчина отошел в сторону, большой пес снова загородил девушке дорогу. Собаку попытались оттеснить, но так начала лаять и агрессивно себя вести.
От нападения сызранка спаслась с помощью купленных куриных лапок. Со словами «ну ладно, я ему все отдам», она бросила пакет голодному псу.
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