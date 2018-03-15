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11:14 (мск), источник: РИА Новости

В Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола

БАНГКОК, 15 мар — РИА Новости. Российский гражданин Сергей Порамонов задержан иммиграционной полицией Таиланда на острове Пхукет по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола, сообщил в четверг интернет-портал Phuket News.

Источник: РИА Новости

Эту информацию РИА Новости также подтвердили в посольстве России в Бангкоке.

Порамонов, которому 36 лет, обвиняется в России в участии в организованном преступном сообществе, сообщает издание со ссылкой на полицию. По информации Phuket News, он, предположительно, скрылся в Таиланде после того, как в России судом было выпущено постановление на его арест.

«Сергей Порамонов, объявленный в международный розыск российским НЦБ Интерпола, действительно был задержан вчера на Пхукете. После окончания необходимых в таких случаях по таиландскому законодательству юридических процедур он будет депортирован в Россию в сопровождении офицеров российской полиции», — сообщил агентству заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Соснов.

По данным российских СМИ, Сергей Порамонов — единственный остававшийся в розыске фигурант громкого дела 2014 года о незаконной организации азартных игр в Татарстане. Остальные организаторы и участники подпольного игорного бизнеса, на пике которого в момент ареста фигурантов в апреле 2014 года в городе Набережные Челны работали 24 подпольных игорных дома, уже привлечены к ответственности, а некоторые даже отбыли сроки наказания и освободились. Газета «Челнинские Известия» сообщала в 2016 году, что Порамонов, по неподтвержденной информации, скрывается в Таиланде.

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