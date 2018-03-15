В Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола

Источник: РИА Новости

Эту информацию РИА Новости также подтвердили в посольстве России в Бангкоке.

Порамонов, которому 36 лет, обвиняется в России в участии в организованном преступном сообществе, сообщает издание со ссылкой на полицию. По информации Phuket News, он, предположительно, скрылся в Таиланде после того, как в России судом было выпущено постановление на его арест.

«Сергей Порамонов, объявленный в международный розыск российским НЦБ Интерпола, действительно был задержан вчера на Пхукете. После окончания необходимых в таких случаях по таиландскому законодательству юридических процедур он будет депортирован в Россию в сопровождении офицеров российской полиции», — сообщил агентству заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Соснов.