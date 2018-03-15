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09:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в магазине в Коркино

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Reuters

Сотрудники полиции на Южном Урале выясняют обстоятельства взрыва в помещении магазина в Коркино, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

О задымлении в ночь на 15 марта в дежурную часть сообщили сотрудники пожарной части.

«Пострадавших нет. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в полиции.

Как сообщает издание «Вести Коркино», в магазине сработало взрывное устройство, предположительно ручная граната. Подробности предстоит выяснить специалистам.

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