Полиция выясняет обстоятельства взрыва в магазине в Коркино

Источник: Reuters

Сотрудники полиции на Южном Урале выясняют обстоятельства взрыва в помещении магазина в Коркино, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

О задымлении в ночь на 15 марта в дежурную часть сообщили сотрудники пожарной части.

«Пострадавших нет. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в полиции.