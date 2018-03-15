На керамическом заводе в Радошковичах погиб рабочий
В Радошковичах на керамическом заводе погиб рабочий, сообщает управление Следственного комитета по Минской области.
В Радошковичах на керамическом заводе погиб рабочий, сообщает управление Следственного комитета по Минской области.
Сейчас Молодечненский районный отдел СК проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
Трагедия произошла во вторник тринадцатого марта во второй половине дня. Молодой парень 1992 года рождения работал на предприятии ОАО «Радошковичский керамический завод».
Согласно предварительным данным, смертельную травму он получил во время работы на оборудовании. Точная причина смерти будет установлена после проведения ряда экспертиз.
Сейчас специалисты проводят расследование по факту произошедшего.
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