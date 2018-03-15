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09:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Неприятный сюрприз ждал студентку в общежитии ДВФУ

В полицию Владивостока с сообщением о краже обратилась студента одного из факультетов ДВФУ и попросила найти преступника. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, по словам 20-летней девушки, она несколько дней отсутствовала в общежитии, так как уезжала к родственникам, а по возвращении ее ждал неприятный сюрприз.

В общежитии университета она обнаружила, что неизвестный проник в ее комнату и похитил деньги, а также ювелирные изделия.

По словам потерпевшей, похищенное находилось в ящике стола. Общий ущерб от действий преступника составил почти 80 тысяч рублей.

Стражи порядка осмотрели комнату студентки и установили, что замок на входной двери не имеет следов повреждения. Не исключено, что его открыли отмычкой или дубликатом ключа.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность подозреваемого в краже.

Недавно с заявлением о краже в полицию обращалась другая студентка ДВФУ, также по поводу кражи. Тогда воровку нашли и она созналась в содеянном.

Игорь Бегунов.

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