Неприятный сюрприз ждал студентку в общежитии ДВФУ
В полицию Владивостока с сообщением о краже обратилась студента одного из факультетов ДВФУ и попросила найти преступника. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, по словам 20-летней девушки, она несколько дней отсутствовала в общежитии, так как уезжала к родственникам, а по возвращении ее ждал неприятный сюрприз.
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