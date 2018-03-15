Неприятный сюрприз ждал студентку в общежитии ДВФУ

В общежитии университета она обнаружила, что неизвестный проник в ее комнату и похитил деньги, а также ювелирные изделия.

По словам потерпевшей, похищенное находилось в ящике стола. Общий ущерб от действий преступника составил почти 80 тысяч рублей.

Стражи порядка осмотрели комнату студентки и установили, что замок на входной двери не имеет следов повреждения. Не исключено, что его открыли отмычкой или дубликатом ключа.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность подозреваемого в краже.

Недавно с заявлением о краже в полицию обращалась другая студентка ДВФУ, также по поводу кражи. Тогда воровку нашли и она созналась в содеянном.