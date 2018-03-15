BMW и ВАЗ столкнулись на перекрестке в Челябинске
Фотографиями с места ДТП очевидцы поделились в соцсети.
Фотографиями с места ДТП очевидцы поделились в соцсети.
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Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского в среду, 14 марта. По словам свидетелей аварии, водитель BMW пытался проскочить перекресток перед трамваем и на скорости протаранил отечественный автомобиль.
«ВАЗ-2114 сильно разбит, у него выбиты окна, двери в крови. На месте аварии было несколько часов затруднено движение», — говорят очевидцы.
По предварительным данным, пострадали два человека. Характер травм у них нетяжелый: порезы и ушибы.
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