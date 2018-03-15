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09:30 (мск), источник: dostup1.ru

BMW и ВАЗ столкнулись на перекрестке в Челябинске

Фотографиями с места ДТП очевидцы поделились в соцсети.

На северо-западе Челябинска произошла авария с участием автомобилей BMW и ВАЗ-2114 — фотографиями с места ДТП очевидцы поделились в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского в среду, 14 марта. По словам свидетелей аварии, водитель BMW пытался проскочить перекресток перед трамваем и на скорости протаранил отечественный автомобиль.

«ВАЗ-2114 сильно разбит, у него выбиты окна, двери в крови. На месте аварии было несколько часов затруднено движение», — говорят очевидцы.

По предварительным данным, пострадали два человека. Характер травм у них нетяжелый: порезы и ушибы.

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