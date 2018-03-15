В Прикамье наркобарон руководил бандой из-за решетки
Все инструкции он раздавал по телефону.
Все инструкции он раздавал по телефону.
41-летний уроженец ближнего зарубежья организовал преступный бизнес из мест заключения. Участники преступной банды все инструкции получали от него по телефону. Они переводили на указанные счета деньги, а взамен получали адреса тайников с крупными партиями героина. В дальнейшем наркотики фасовали и продавали потребителям.
На след наркобарона оперативники вышли в ноябре 2016 года. Полицейские задержали пермяка со ста граммами героина. С помощью него удалось выявить всю цепочку. Были установлены шесть участников банды, включая самого главаря.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов и тайников полицейские изъяли около 350 граммов героина, сообщили в краевой полиции.
Дело было передано в суд в январе 2018 года. На этой неделе следователи предъявили обвинение в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в крупном размере.
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