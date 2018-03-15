В Прикамье наркобарон руководил бандой из-за решетки

41-летний уроженец ближнего зарубежья организовал преступный бизнес из мест заключения. Участники преступной банды все инструкции получали от него по телефону. Они переводили на указанные счета деньги, а взамен получали адреса тайников с крупными партиями героина. В дальнейшем наркотики фасовали и продавали потребителям.

На след наркобарона оперативники вышли в ноябре 2016 года. Полицейские задержали пермяка со ста граммами героина. С помощью него удалось выявить всю цепочку. Были установлены шесть участников банды, включая самого главаря.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов и тайников полицейские изъяли около 350 граммов героина, сообщили в краевой полиции.