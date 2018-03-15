В Тольятти полицейские проверили сообщение о цыганке с русским ребенком
Жители города заподозрили, что женщина могла украсть девочку. Правоохранители выяснили, что тольяттинка — бабушка ребенка.
Жители города заподозрили, что женщина могла украсть девочку. Правоохранители выяснили, что тольяттинка — бабушка ребенка.
Жители Тольятти забили в интернете тревогу. 9 марта на перекрестке улицы Карла Маркса и Горького тольяттинцы заметили подозрительную цыганку с ребенком славянской внешности.
— Заметили беззубую женщину, очень похожую на цыганку с маленьким ребенком славянской внешности. Женщина назойливо попрошайничала и ходила от остановки к остановке. Ребенку около 2 лет, одет хорошо, — рассказал местный житель Александр.
На вопросы, как зовут девочку, или чья она, женщина реагировала неадекватно: убегала, пряталась или начинала угрожать.
Правоохранители проверили эту информацию. Женщину доставили в отдел полиции. 52-летняя женщина оказалась бабушкой 2-летней малышки, которая была с ней. Мама с четырьмя другими детьми живет в соседнем доме, а бабушка взяла девочку к себе на воспитание, чтобы помочь дочери.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних осмотрели квартиру, где живет бабушка и внучка. Одевает и кормит девочку мама, которая подрабатывает посудомойкой.
Полицейские вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Семью взяли на контроль сотрудники по делам несовершеннолетних, сообщили в
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