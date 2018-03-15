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10:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тольятти полицейские проверили сообщение о цыганке с русским ребенком

Жители города заподозрили, что женщина могла украсть девочку. Правоохранители выяснили, что тольяттинка — бабушка ребенка.

Жители Тольятти забили в интернете тревогу. 9 марта на перекрестке улицы Карла Маркса и Горького тольяттинцы заметили подозрительную цыганку с ребенком славянской внешности.

— Заметили беззубую женщину, очень похожую на цыганку с маленьким ребенком славянской внешности. Женщина назойливо попрошайничала и ходила от остановки к остановке. Ребенку около 2 лет, одет хорошо, — рассказал местный житель Александр.

На вопросы, как зовут девочку, или чья она, женщина реагировала неадекватно: убегала, пряталась или начинала угрожать.

Правоохранители проверили эту информацию. Женщину доставили в отдел полиции. 52-летняя женщина оказалась бабушкой 2-летней малышки, которая была с ней. Мама с четырьмя другими детьми живет в соседнем доме, а бабушка взяла девочку к себе на воспитание, чтобы помочь дочери.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних осмотрели квартиру, где живет бабушка и внучка. Одевает и кормит девочку мама, которая подрабатывает посудомойкой.

Полицейские вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Семью взяли на контроль сотрудники по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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