В Тольятти полицейские проверили сообщение о цыганке с русским ребенком

Жители Тольятти забили в интернете тревогу. 9 марта на перекрестке улицы Карла Маркса и Горького тольяттинцы заметили подозрительную цыганку с ребенком славянской внешности.

— Заметили беззубую женщину, очень похожую на цыганку с маленьким ребенком славянской внешности. Женщина назойливо попрошайничала и ходила от остановки к остановке. Ребенку около 2 лет, одет хорошо, — рассказал местный житель Александр.

На вопросы, как зовут девочку, или чья она, женщина реагировала неадекватно: убегала, пряталась или начинала угрожать.

Правоохранители проверили эту информацию. Женщину доставили в отдел полиции. 52-летняя женщина оказалась бабушкой 2-летней малышки, которая была с ней. Мама с четырьмя другими детьми живет в соседнем доме, а бабушка взяла девочку к себе на воспитание, чтобы помочь дочери.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних осмотрели квартиру, где живет бабушка и внучка. Одевает и кормит девочку мама, которая подрабатывает посудомойкой.