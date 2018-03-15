Парализованный хабаровчанин задохнулся во время пожара
Причиной возгорания в квартире могла стать непотушенная сигарета.
Причиной возгорания в квартире могла стать непотушенная сигарета.
В ночь на четверг во время пожара в квартире погиб прикованный к постели инвалид. Жертвой происшествия стал одинокий хабаровчанин, который жил в панельном доме на улице Белорусской, сообщает портал «Губерния».
О возгорании на восьмом этаже сообщили соседи мужчины. Пожарные взломали двери и обнаружили в однокомнатной квартире горящий диван, на котором лежал человек. Тело вынесли на лестничную клетку. Только там стало ясно, что шансов реанимировать пострадавшего уже нет.
За час до пожарной тревоги 66-летний инвалид звонил на мобильный телефон одной из соседок. Очевидно, парализованный человек проснулся от запаха дыма и надеялся на помощь, но женщина спала и не услышала вызов.
Супруга пенсионера умерла пару лет назад. С тех пор за ним ухаживала подруга жены и соседи. Знакомые пенсионера рассказали, что он курил — вероятно, как раз непотушенная сигарета и привела к пожару.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.