Парализованный хабаровчанин задохнулся во время пожара

В ночь на четверг во время пожара в квартире погиб прикованный к постели инвалид. Жертвой происшествия стал одинокий хабаровчанин, который жил в панельном доме на улице Белорусской, сообщает портал «Губерния».

О возгорании на восьмом этаже сообщили соседи мужчины. Пожарные взломали двери и обнаружили в однокомнатной квартире горящий диван, на котором лежал человек. Тело вынесли на лестничную клетку. Только там стало ясно, что шансов реанимировать пострадавшего уже нет.

За час до пожарной тревоги 66-летний инвалид звонил на мобильный телефон одной из соседок. Очевидно, парализованный человек проснулся от запаха дыма и надеялся на помощь, но женщина спала и не услышала вызов.