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09:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Парализованный хабаровчанин задохнулся во время пожара

Причиной возгорания в квартире могла стать непотушенная сигарета.

В ночь на четверг во время пожара в квартире погиб прикованный к постели инвалид. Жертвой происшествия стал одинокий хабаровчанин, который жил в панельном доме на улице Белорусской, сообщает портал «Губерния».

О возгорании на восьмом этаже сообщили соседи мужчины. Пожарные взломали двери и обнаружили в однокомнатной квартире горящий диван, на котором лежал человек. Тело вынесли на лестничную клетку. Только там стало ясно, что шансов реанимировать пострадавшего уже нет.

За час до пожарной тревоги 66-летний инвалид звонил на мобильный телефон одной из соседок. Очевидно, парализованный человек проснулся от запаха дыма и надеялся на помощь, но женщина спала и не услышала вызов.

Супруга пенсионера умерла пару лет назад. С тех пор за ним ухаживала подруга жены и соседи. Знакомые пенсионера рассказали, что он курил — вероятно, как раз непотушенная сигарета и привела к пожару.

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