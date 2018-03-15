Житель Добрянки пытался скрыться из супермаркета с украденным товаром
Днем мужчина зашел в магазин, взял с витрины продукты и направился к выходу. Вора задержал сотрудник торговой точки, а директор вызвал полицию.
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Днем мужчина зашел в магазин, взял с витрины продукты и направился к выходу. Вора задержал сотрудник торговой точки, а директор вызвал полицию.
По данным полиции, мужчина набрал товаров на сумму более 1600 рублей. Потом он не стал оплачивать покупку и ушел на улицу, где его догнал сотрудник супермаркета и забрал похищенное.
Сейчас ранее судимый 35-летний мужчина задержан. По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело.
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