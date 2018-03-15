При обрушении на пожаре в омской котельной под завалами оказался человек

Внутри здания горел мазут, а из-за хлопка газовоздушной смеси обрушилось перекрытие первого этажа. Под одной из упавших стеновых панелей пожарные обнаружили мужчины, которого пришлось извлекать при помощи гидравлического инструмента. После этого пострадавший был передан медикам.

Как ранее сообщал «СуперОмск», около часа ночи на четверг, 15 марта, произошел пожар в котельной на мазуте в Кировском округе Омска. Его площадь достигла 100 кв. метров. В тушении принимали участие 55 спасателей и 13 пожарных автомобилей. Тушение осложнялось тем, что мазут разлился. Пожар удалось ликвидировать за три часа.