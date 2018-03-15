При обрушении на пожаре в омской котельной под завалами оказался человек
В полыхавшей сегодня ночью котельной, как сообщили в омском ГУ МЧС, находился человек.
В полыхавшей сегодня ночью котельной, как сообщили в омском ГУ МЧС, находился человек.
Внутри здания горел мазут, а
Как ранее сообщал «СуперОмск», около часа ночи на четверг, 15 марта, произошел пожар в котельной на мазуте в Кировском округе Омска. Его площадь достигла 100 кв. метров. В тушении принимали участие 55 спасателей и 13 пожарных автомобилей. Тушение осложнялось тем, что мазут разлился. Пожар удалось ликвидировать за три часа.
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