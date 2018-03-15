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09:27 (мск), источник: СуперОмск

При обрушении на пожаре в омской котельной под завалами оказался человек

В полыхавшей сегодня ночью котельной, как сообщили в омском ГУ МЧС, находился человек.

Источник: SuperOmsk.ru

Внутри здания горел мазут, а из-за хлопка газовоздушной смеси обрушилось перекрытие первого этажа. Под одной из упавших стеновых панелей пожарные обнаружили мужчины, которого пришлось извлекать при помощи гидравлического инструмента. После этого пострадавший был передан медикам.

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Как ранее сообщал «СуперОмск», около часа ночи на четверг, 15 марта, произошел пожар в котельной на мазуте в Кировском округе Омска. Его площадь достигла 100 кв. метров. В тушении принимали участие 55 спасателей и 13 пожарных автомобилей. Тушение осложнялось тем, что мазут разлился. Пожар удалось ликвидировать за три часа.

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