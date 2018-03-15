За покровительство «черным старателям» задержаны полицейские

В преступную группу входили заместитель начальника УВД Степногорска Дюсембаев Т. Д., начальник отдела полиции Аксу Бибатыров С. Н., начальник отдела полиции Бестобе Айнагельдинов Д. К., оперуполномоченные УВД Степногорска Жекибаев А. и Кулушев А. Б., а также приверженцы нетрадиционных религиозных течений.
«Указанные должностные лица через доверенных лиц неоднократно, на системной основе получали взятки от старателей за незаконный спуск в шахты, беспрепятственную добычу и реализацию золотосодержащей руды. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 23 млн тенге, огнестрельное оружие, взрывные устройства, россыпное и гранулированное золото», — говорится в сообщении пресс-службы АДГСПК РК.
14 марта подозреваемые были задержаны на основании ст. 128 УПК РК и водворены в ИВС УВД Кокшетау.
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