В Актобе в служебном авто найден мертвым кузетовец

Источник: Nur.kz

Тело мужчины обнаружили его коллеги рано утром 13 марта в районе Жилгородок и сразу же вызвали «скорую помощь», однако охранник скончался еще до приезда медиков.

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«Вызов поступил в 6.49. В 6.55 карета прибыла по вызову. Однако смерть наступила до приезда “103”. Мужчина скончался от ран, полученных от огнестрельного ранения в живот», — сообщил главный врач «скорой» Тлеу Сапаров.

По словам врача, сотрудники «Кузета» рассказали ему, что мужчина уехал в магазин, а через некоторое время его обнаружили в служебной машине белая «Лада Гранта». Причина происшествия пока неизвестна.

Пресс-служба ДВД Актюбинской области обещает прокомментировать ситуацию позже.