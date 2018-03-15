В Актобе в служебном авто найден мертвым кузетовец
В Актобе по улице Ливенцова в служебной автомашине найден мертвым 46-летний работник специализированной охранной службы «Кузет», сообщает корреспондент NUR.KZ.
В Актобе по улице Ливенцова в служебной автомашине найден мертвым 46-летний работник специализированной охранной службы «Кузет», сообщает корреспондент NUR.KZ.
Тело мужчины обнаружили его коллеги рано утром 13 марта в районе Жилгородок и сразу же вызвали «скорую помощь», однако охранник скончался еще до приезда медиков.
«Вызов поступил в 6.49. В 6.55 карета прибыла по вызову. Однако смерть наступила до приезда “103”. Мужчина скончался от ран, полученных от огнестрельного ранения в живот», — сообщил главный врач «скорой» Тлеу Сапаров.
По словам врача, сотрудники «Кузета» рассказали ему, что мужчина уехал в магазин, а через некоторое время его обнаружили в служебной машине белая «Лада Гранта». Причина происшествия пока неизвестна.
8 января на территории городского акимата Актобе застрелился 35-летний сотрудник охранной службы «Кузет». Мужчина выстрелил в висок из служебного пистолета.
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