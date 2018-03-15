Медсестру из Магнитогорска обвиняют в смерти подопечного пенсионера
По версии следствия, женщина избила беспомощного мужчину.
По версии следствия, женщина избила беспомощного мужчину.
Жительница Магнитогорска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти пенсионеру, за которым она ухаживала в качестве сиделки, сообщают в
По версии следствия, женщину, которая являлась медсестрой одной из городских больниц, наняли через Интернет в качестве сиделки для 63-летнего мужчины. Пенсионер не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу, а также говорить связными предложениями. В один из дней женщина в квартире подопечного употребила спиртное, после чего собрала вещи, одежду и продукты, чтобы забрать их с собой. Желая получить и другие ценности, она несколько раз ударила пенсионера керамической кружкой по голове и потребовала отдать деньги. Мужчина не смог ответить, и тогда обвиняемая стала бить его по голове и груди. Позже мужчина скончался от полученных травм в медучреждении.
«Обвиняемая была застигнута на месте преступления дочерью потерпевшего, которая обнаружила отца в бессознательном состоянии. Женщина полностью признала вину в совершенном преступлении», — уточнили в прокуратуре.
Напомним, ранее суд в Челябинской области вынес приговор женщине, которая ограбила и избила чайником по голове
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