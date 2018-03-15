Под Волгоградом в собственном доме сгорел мужчина
И вновь тревожные вести приходят из ГУ МЧС по Волгоградской области. В ночь с 14 на 15 марта в огне погиб мужчина.
И вновь тревожные вести приходят из ГУ МЧС по Волгоградской области. В ночь с 14 на 15 марта в огне погиб мужчина.
Сообщение о том, что горит дом в посёлке Суходол Среднеахтубинского района Волгоградской области поступило пульт диспетчера
Когда спасатели прибыли к месту происшествия кирпичный дом уже полностью был охвачен огнем, горел по всей площади 5×8 метров. Только через полчаса пожарные смогли потушить возгорание. Дом выгорел буквально дотла, уточнили «КП-Волгоград» в ведомстве.
К сожалению, спаси находящегося внутри мужчину, уже не смогли. Его тело нашли на пепелище. Личность мужчины еще не установили. Как и причину пожара. Сейчас этим занимаются эксперты ГУ МЧС по региону.
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