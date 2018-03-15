Под Волгоградом в собственном доме сгорел мужчина

Сообщение о том, что горит дом в посёлке Суходол Среднеахтубинского района Волгоградской области поступило пульт диспетчера пожарно-спасательной службы примерно в половине третьего ночи. Звонили люди, живущие по улице Совхозная. Они то и рассказали о ЧП по-соседству.

Когда спасатели прибыли к месту происшествия кирпичный дом уже полностью был охвачен огнем, горел по всей площади 5×8 метров. Только через полчаса пожарные смогли потушить возгорание. Дом выгорел буквально дотла, уточнили «КП-Волгоград» в ведомстве.