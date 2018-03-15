На Ачинском глиноземном комбинате рассказали подробности о пожаре в цеху

Источник: РИА Новости

«Ночью на ремонтно-механической базе в Ачинске произошло возгорание, в результате чего была повреждена мягкая кровля. Возгорание устранено сотрудниками пожарных служб. Пострадавших нет. Причины уточняются. Технологические процессы предприятия не нарушены», — говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что производство с участка, где произошло ЧП, частично переведено в соседний цех.

По информации краевого управления МЧС, в 03.40 23.40 (мск) 15 марта произошел пожар на территории ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» по адресу квартал Южная Промзона, 12. В 4.15 (0.15 четверга мск) пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.