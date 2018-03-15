В Волгоградской области задержали наркосбытчиков из Самары с крупной партией «синтетики»

Эта парочка — 28-летний мужчина и его 27-летняя сожительница из Самары — возомнили себя практически Бонни и Клайдом: только они развозили партии наркотиков по всей России. Они привозили в тот или иной город крупную партию амфетамина, ЛСД или МДМА, где передавали «закладчикам».

При обыске у них изъяли более полукилограмма амфетамина. Позже наркоконтроль задержал и двоих «коллег», которые раскладывали их товар по «тайникам».