Пьяная жительница Петербурга избила полицейского обувной ложкой.

Как сообщают в объединенной пресс-службе городских судов, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина, зная, что перед ней находится участковый, схватила ложку для обуви и три раза ударила правоохранителя по голове. В результате полицейский получил тупую закрытую травму.