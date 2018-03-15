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10:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пьяная жительница Петербурга избила полицейского обувной ложкой

Суд назначил ей условный срок наказания.

Источник: РИА "Новости"

Пьяная жительница Петербурга избила полицейского обувной ложкой.

Как сообщают в объединенной пресс-службе городских судов, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина, зная, что перед ней находится участковый, схватила ложку для обуви и три раза ударила правоохранителя по голове. В результате полицейский получил тупую закрытую травму.

В суд женщина полностью признала свою вину. Она заплатит участковому моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Также суд назначил ей условный срок — три года.

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