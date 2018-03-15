Пьяная жительница Петербурга избила полицейского обувной ложкой
Суд назначил ей условный срок наказания.
Суд назначил ей условный срок наказания.
Пьяная жительница Петербурга избила полицейского обувной ложкой.
Как сообщают в объединенной
В суд женщина полностью признала свою вину. Она заплатит участковому моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Также суд назначил ей условный срок — три года.
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