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10:39 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи по подозрению в убийстве девочки задержали сожителя ее матери

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. По подозрению в убийстве девочки, найденной мертвой в Сочи, задержали 28-летнего сожителя ее матери, он дал признательные показания, сообщает в четверг СК РФ.

Источник: РИА Новости

«По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний гражданин Азербайджана, который сожительствовал с матерью ребенка… В ходе допроса мужчина дал признательные показания и рассказал о совершенном убийстве», — говорится в релизе.

Со слов подозреваемого, в минувший понедельник он остался с девочкой один дома — ее мама в тот день была в больнице. По его утверждению, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, «за что он несколько раз ударил ее в область груди» и уложил спать.

Утром мужчина вышел в магазин, а вернувшись, нашел девочку мертвой. После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина рассказал соседям о «пропаже» ребенка и начал «поиски», а затем перестал выходить на связь. Позже его нашли в одном из хостелов в Адлерском районе.

Впоследствии мужчина рассказал следователям, где именно он оставил мертвого ребенка. Его показания подтвердились — тело нашли в указанном месте.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить, что именно стало причиной смерти.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого. За убийство малолетней ему может грозить вплоть до пожизненного срока заключения.

Как сообщалось в ориентировке, выпущенной после исчезновения мужчины, его зовут Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев.

К поискам ребенка, продолжавшимся с ночи вторника, привлекались больше тысячи человек, в том числе полицейские с собаками, спасатели, гвардейцы и добровольцы.

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