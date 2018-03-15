Пропавший в Нижнем Новгороде 84-летний Альберт Сорокин найден живым

84-летний Альберт Сорокин, которого разыскивали в Нижнем Новгороде, найден живым.



Пожилой мужчина пропал 13 марта. В тот день нуждавшийся в лечении инвалид второй группы ушел из дома по улице Сазанова, но обратно не вернулся и на связь не выходил.



Был начат поиск пропавшего, а волонтеры опубликовали ориентировку с приметами пенсионера.



14 марта, в среду, поиски завершились успехом.



«Найден! Жив! Всем спасибо!», — говорилось в сообщении на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».



Подробности нахождения мужчины не сообщаются.



