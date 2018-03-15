Пропавший в Нижнем Новгороде 84-летний Альберт Сорокин найден живым
Пенсионера разыскивали с 13 марта.
Пенсионера разыскивали с 13 марта.
84-летний Альберт Сорокин, которого разыскивали в Нижнем Новгороде, найден живым.
Пожилой мужчина пропал 13 марта. В тот день нуждавшийся в лечении инвалид второй группы ушел из дома по улице Сазанова, но обратно не вернулся и на связь не выходил.
Был начат поиск пропавшего, а волонтеры опубликовали ориентировку с приметами пенсионера.
14 марта, в среду, поиски завершились успехом.
«Найден! Жив! Всем спасибо!», — говорилось в сообщении на сайте
Подробности нахождения мужчины не сообщаются.
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