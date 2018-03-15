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10:50 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пропавший в Нижнем Новгороде 84-летний Альберт Сорокин найден живым

Пенсионера разыскивали с 13 марта.

84-летний Альберт Сорокин, которого разыскивали в Нижнем Новгороде, найден живым.

Пожилой мужчина пропал 13 марта. В тот день нуждавшийся в лечении инвалид второй группы ушел из дома по улице Сазанова, но обратно не вернулся и на связь не выходил.

Был начат поиск пропавшего, а волонтеры опубликовали ориентировку с приметами пенсионера.

14 марта, в среду, поиски завершились успехом.

«Найден! Жив! Всем спасибо!», — говорилось в сообщении на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

Подробности нахождения мужчины не сообщаются.

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