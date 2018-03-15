Школьница пропала в Алматы

Источник: Kazinform

Ученица 7 класса пропала накануне. По словам матери, девочка пошла в школу после обеда, но на занятиях так и не появилась.

«Она даже не была в школе, мне в обед позвонила ее классная руководительница и сообщила, что дочь не пришла в школу. В последний раз ее видели в районе Сатпаева-Гагарина, около школы. Одноклассник ее видел рядом со школой. Я не думаю, что она сбежала из дома, так как мы не сорились в тот день. Помогите мне найти самое дорогое, что есть», — сообщила мама пропавшей Екатерины Мельник.

Поисками пропавшей девочки занимается полиция города Алматы и волонтеры.