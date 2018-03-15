Школьница пропала в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинка Юлия Мельник сообщила о пропаже своей 13 -летней дочери Екатерины, которая не вернулась со школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинка Юлия Мельник сообщила о пропаже своей 13 -летней дочери Екатерины, которая не вернулась со школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ученица 7 класса пропала накануне. По словам матери, девочка пошла в школу после обеда, но на занятиях так и не появилась.
«Она даже не была в школе, мне в обед позвонила ее классная руководительница и сообщила, что дочь не пришла в школу. В последний раз ее видели в районе
Поисками пропавшей девочки занимается полиция города Алматы и волонтеры.
«На поиски брошены все силы сотрудников криминальной полиции. По словам родителей, девочка уже однажды так уходила из дома на несколько часов и вернулась домой. На наш взгляд, семья благополучная, дочь тоже воспитанная и хорошая. Предпринимаем все силы, надеемся на благополучный результат», — отметила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Екатерина Мельник была одета в черную куртку до колен, с капюшоном, в черную шапку, в
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