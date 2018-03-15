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10:16 (мск), источник: Kazinform

Школьница пропала в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинка Юлия Мельник сообщила о пропаже своей 13 -летней дочери Екатерины, которая не вернулась со школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Ученица 7 класса пропала накануне. По словам матери, девочка пошла в школу после обеда, но на занятиях так и не появилась.

«Она даже не была в школе, мне в обед позвонила ее классная руководительница и сообщила, что дочь не пришла в школу. В последний раз ее видели в районе Сатпаева-Гагарина, около школы. Одноклассник ее видел рядом со школой. Я не думаю, что она сбежала из дома, так как мы не сорились в тот день. Помогите мне найти самое дорогое, что есть», — сообщила мама пропавшей Екатерины Мельник.

Поисками пропавшей девочки занимается полиция города Алматы и волонтеры.

«На поиски брошены все силы сотрудников криминальной полиции. По словам родителей, девочка уже однажды так уходила из дома на несколько часов и вернулась домой. На наш взгляд, семья благополучная, дочь тоже воспитанная и хорошая. Предпринимаем все силы, надеемся на благополучный результат», — отметила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Екатерина Мельник была одета в черную куртку до колен, с капюшоном, в черную шапку, в темно-синие брюки, белую рубашку и ярко синие ботинки. Рост девочки 165 см, у нее карие глаза и темные волосы.

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