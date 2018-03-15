Фотофакт: Житковичи затопило растаявшим снегом

С наступлением весны в райцентре Житковичи в Гомельской области улицы затопило талыми водами.

В соцсетях жители города публикуют фото с многих улиц райцентра, оказавшихся в воде. Люди жалуются на то, что снег вовремя не убрали, с первым весенним теплом он растаял, образовались огромные лужи на дорогах и тротуарах. Обойти воду в некоторых местах невозможно.

— «Дожинки» прошли, а мы плавать стали больше! — пишут в группе «Житковичи Online».

Буквально в конце 2017 года в городе проходили областные «Дожинки», райцентр благоустраивали. Но он воды весной это местных жителей не избавило.

— Потоп на улице Энгельса… В этом потопе вчера завелись бобры! — пишут местные жители.