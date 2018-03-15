Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Яна Рудковская готовится вновь стать матерью
Младший сын Олега Табакова на церемонии прощания с актером (фото)
Как Альбина Джанабаева выглядит в бикини
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
На авиабазу в Сирии прилетел российский Ту-204-300
«С биноклем не расставайся»: США не могут справить
Как Альбина Джанабаева выглядит в бикини
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Фотофакт: Житковичи затопило растаявшим снегом

«Дожинки» прошли, а мы плавать стали больше!" — пишут в соцсетях местные жители.

С наступлением весны в райцентре Житковичи в Гомельской области улицы затопило талыми водами.

В соцсетях жители города публикуют фото с многих улиц райцентра, оказавшихся в воде. Люди жалуются на то, что снег вовремя не убрали, с первым весенним теплом он растаял, образовались огромные лужи на дорогах и тротуарах. Обойти воду в некоторых местах невозможно.

— «Дожинки» прошли, а мы плавать стали больше! — пишут в группе «Житковичи Online».

Буквально в конце 2017 года в городе проходили областные «Дожинки», райцентр благоустраивали. Но он воды весной это местных жителей не избавило.

— Потоп на улице Энгельса… В этом потопе вчера завелись бобры! — пишут местные жители.

— Из года в год там такое. За пазухой у райисполкома! Центр города. Районное ГАИ. Впечатлений сразу хапнешь, — парирует другой участник группы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Потаенные ходы лихоимства…»
В Сочи отчим убил пятилетнюю Веронику Тришкину из-за ее капризов
МИД назвал обвинения Британии по делу Скрипаля сумасшедшими
В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось 9 тонн золота
Путин рассказал, как ему приходилось спать на даче с ружьем
Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах
Производитель «Путинки» останавливает производство
Они сведут с ума: почему не стоит заводить дома сахарную летягу
Дачи, квартиры, гаражи. Как поменяют кадастровую оценку?
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Сколько зарабатывают гаишники: ответ начальника ГИБДД По словам руководителя Госавтоинспекции, в ведомстве ведут работу, чтобы сотрудникам было комфортно работать
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь