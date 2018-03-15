Фотофакт: Житковичи затопило растаявшим снегом
«Дожинки» прошли, а мы плавать стали больше!" — пишут в соцсетях местные жители.
«Дожинки» прошли, а мы плавать стали больше!" — пишут в соцсетях местные жители.
С наступлением весны в райцентре Житковичи в Гомельской области улицы затопило талыми водами.
В соцсетях жители города публикуют фото с многих улиц райцентра, оказавшихся в воде. Люди жалуются на то, что снег вовремя не убрали, с первым весенним теплом он растаял, образовались огромные лужи на дорогах и тротуарах. Обойти воду в некоторых местах невозможно.
— «Дожинки» прошли, а мы плавать стали больше! — пишут в группе «Житковичи Online».
Буквально в конце 2017 года в городе проходили областные «Дожинки», райцентр благоустраивали. Но он воды весной это местных жителей не избавило.
— Потоп на улице Энгельса… В этом потопе вчера завелись бобры! — пишут местные жители.
— Из года в год там такое. За пазухой у райисполкома! Центр города. Районное ГАИ. Впечатлений сразу хапнешь, — парирует другой участник группы.
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